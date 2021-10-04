رياضة

لاعب "يونايتد" السابق لجماهير النادي: لم نعد نأكل لحوم الكلاب

Lebanon 24
04-10-2021 | 11:00
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ناشد بارك جي-سونج لاعب وسط منتخب كوريا الجنوبية السابق جماهير مانشستر يونايتد التوقف عن ترديد أغنية عنه تتضمن صورة نمطية سلبية عن بلاده.

وقال بارك البالغ 40 عاما إن الأغنية التي تتضمن إشارة إلى تناول الكوريين لحوم الكلاب كانت تتسبب له في "حرج شديد" خلال فترة وجوده في الملاعب مع يونايتد.

وأشار بارك إلى أنه اضطر لهذه المناشدة بعدما سمع جماهير يونايتد تردد هذه الأغنية في أغسطس الماضي في ملعب "مولينو" حين كشف ولفرهامبتون واندرارز عن لاعبه الجديد هوانغ هي-تشان من كوريا الجنوبية.

وقال بارك الذي اعتزل في 2014 لموقع النادي: "أعلم أن مشجعي يونايتد لا يقصدون أي إساءة لي بهذه الأغنية لكن من واجبي توعية الجماهير للتوقف عن ترديد هذه الكلمات التي تمثل حاليا إهانة عنصرية للشعب الكوري".

وأكمل:"كنت أشعر بحرج بالغ وانزعاج شديد عند سماع هذه الأغنية قبل عشر سنوات.

وتابع:"تغيرت الأمور كثيرا في كوريا الجنوبية. صحيح أننا تاريخيا أكلنا لحوم الكلاب ولكن هذه الأيام، وخاصة جيل الشباب، لا يحبونها حقا. إنها تسبب حرجا وإزعاجا للشعب الكوري عندما يسمعون هذه الأغنية".

المصدر: روسيا اليوم
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