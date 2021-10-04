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رياضة
غوارديولا يظهر في "وثائق باندورا"
Lebanon 24
04-10-2021
|
14:00
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ظهر اسم الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن "وثائق باندورا" التي جمعها صحفيون استقصائيون لمشاهير وقادة حول أمور تتعلق بالتهرب الضريبي.
وظهر اسم الإسباني حيث تم إدراجه كممثل قانوني لشركة Repox Investments البنمية.
وبحسب ما نشرته صحيفة El Pais الإسبانية، تأسست الشركة في شباط 2007، أي قبل أربعة أشهر من تعيينه مدربا لبرشلونة ب.
وأوضح بيب لويس اوروبيت، مستشار الضرائب، أن وجود الشركة لا علاقة له بمصالح نادي برشلونة أو غوارديولا التجارية في بنما.
وكان إنشاء Repox Investments مبادرة من بنك أندورا لحماية هوية المدرب بصفته مالك الحساب المصرفي.
هذا وامتلك غوارديولا هذا الحساب منذ انتقاله إلى قطر في عام 2003، حيث لعب لفريق الأهلي وكان بنك أندورا قد احتفظ راتبه.
وكان قرار فتح الحساب في أندورا، لعدم القدرة على الحصول على تصريح إقامة في بلد لا يدفع فيه الضرائب. ثم قرر غوارديولا الاحتفاظ براتبه في أندورا، البلد الذي يتمتع بنظام مالي أكثر ملائمة، حيث لن يضطر إلى دفع أي ضرائب.
من ناحية أخرى، لم تقم شركة Repox Investments بأي نشاط فعلي وعملت الشركة كواجهة لإخفاء المالك الحقيقي للصناديق في أندورا.
المصدر: سبوتنيك
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