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رياضة
كلوب: هدف صلاح سيبقى في الذاكرة 50 عاماً
Lebanon 24
04-10-2021
|
16:00
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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن هدف محمد صلاح الرائع بمجهود فردي أمام مانشستر سيتي، في التعادل 2-2 مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، سيستمر الحديث عنه لمدة 50 عاما.
واستعاد صلاح، الذي صنع الهدف الأول لساديو ماني، تقدم ليفربول وجعل النتيجة 2-1 بعدما راوغ جواو كانسيلو وأجلس برناردو سيلفا على الأرض قبل أن يراوغ إيمريك لابورت ويطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى في المرمى.
وقال كلوب "أفضل لاعبي العالم فقط يسجلون مثل هذا الهدف. كان من أول لمسة، وذلك بعدما وضع الكرة أمام قدمه اليمنى وسدد بهذه الطريقة. هدف استثنائي للغاية. لأن هذا النادي لا يمكن أن ينسى أي شيء، الناس ستظل تتحدث عن هذا الهدف فترة طويلة للغاية، ربما من 50 إلى 60 عاما عندما تتذكر هذه المباراة".
ويعتقد كلوب أن صلاح، الذي سجل ستة أهداف في أول سبع مباريات في الدوري الإنحليزي الممتاز، يستحق قدرا أكبر من التقدير نظير مثل هذه الأهداف الرائعة.
وأضاف المدرب الألماني "إذا سجل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو هذا الهدف، سيقول العالم نعم فعل ذلك لأنه لاعب من طراز عالمي. صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم".
وتذكر صلاح نفسه قليل من تفاصيل الهدف، وذلك خلال تعليقاته عقب المباراة. وقال "يجب مشاهدة الهدف لأرى. أنا أتذكره. كان سيكون أكثر تميزا إذا كنا انتصرنا بالمباراة، لكن هذا ما حدث. إنها النتيجة، أعتقد أنه هدف جيد، ولا يوجد الكثير لقوله عنه".
المصدر: العربية
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