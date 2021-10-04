رياضة

صافرة أسترالية تضبط مباراة لبنان وسوريا.. إليكم تاريخ المواجهة

Lebanon 24
04-10-2021 | 07:51
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كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم أسترالي، لقيادة مباراة المنتخبين السوري واللبناني في 12 تشرين الأول الجاري، ضمن الجولة الرابعة من الدور الثالث المؤهل لمونديال 2022.
 
وستقام المباراة في الأردن، وسيكون الحكم الرئيسي كريستوفر جيمس بياث، ويساعده أنتون شايتنين والمساعد الثاني جورج لاكريندس، فيما سيكون الحكم الرابع جوناثان آدم باريرور.
أما الحكم الأسترالي شاون روبيرت إيفانز ويساعده الماليزي محمد أميرول أزوان يعقوب، سيكونان مسؤولين عن تقنية الفيديو "الفار".

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من الجالية السورية المتواجدة بالأردن، وفق ما ذكر موقع "كووورة" الرياضي. 
 
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