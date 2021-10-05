رياضة

ميسي ونيمار ومبابي في السعودية... ماذا يجري؟

Lebanon 24
05-10-2021 | 02:00
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كشفت المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل موسم الرياض الترفيهي الذي سينطلق يوم 20 تشرين الأول الجاري.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، إعلانا ترويجيا للموسم الترفيهي، أظهر مشاركة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، قبيل مشاركتهم الفعلية في مباراة كرة قدم استعراضية غير مسبوقة ستشهدها العاصمة السعودية الرياض.

كما ظهر، في الفيديو، أجواء الثلوج، والتي تعد حدثا غريبا على العاصمة السعودية الرياض القابعة في وسط الصحراء، حيث درجات الحرارة المرتفعة وفصل الصيف الطويل والجاف.

 
وكان تركي آل الشيخ، كشف عن فعاليات "موسم الرياض 2"، والتطورات الجديدة، التي تم تدشينها لاستيعاب جمهور أكبر. ونشر آل الشيخ، تغريدة بحسابه على "تويتر"، تضمنت بوسترا إعلانيا بعنوان "أرقام موسم الرياض 2"، وكان أبرز ما فيه "إقامة 70 حفلا غنائيا عربيا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية".

وانطلق "موسم الرياض" للمرة الأولى في عام 2019، إذ تمت إقامته في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.
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