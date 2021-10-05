رياضة

مبابي يعترف: طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان

Lebanon 24
05-10-2021 | 08:00
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أعلن نجم المنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، تأكيد رفضه تمديد عقده مع النادي والتشبث بالمغادرة قبل نهاية عقده مع نادي العاصمة، رغبة منه في استفادة الفريق ماليا من رحيله.

وعلق مبابي في لقاء مع موقع rmcsport الفرنسي، قائلا "لقد طلبت المغادرة، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب في تجديد عقدي، أردت أن يحصل النادي على مقابل مادي جيد إثر التوقيع لفريق آخر... إنه ناد جلب لي الكثير، لطالما كنت سعيدا خلال السنوات الأربع التي قضيتها معه، ومازلت كذلك".
 
وأضلف "لقد أبلغت النادي مبكرا لكي يتمكن من التصرف والبحث عن بديل، أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أقوى، وأن نتجاوز الأمر يدا بيد، وإبرام صفقة جيدة، وقد احترمت ذلك، وقلت أيضا إذا رفضت الإدارة رحيلي، فسأبقى".

وتابع "الجميع يقول إنني رفضت 6 أو 7 عروض تجديد مع باريس سان جيرمان، وإنني قاطعت ليوناردو، وهذا غير صحيح.. أنا موقفي واضح، وقد حسمت قراري بشكل مبكر، وأخبرتهم عن رغبتي بالرحيل".

هذا ويرغب الفرنسي بالانتقال لصفوف ريال مدريد الذي يرغب بالتعاقد معه محاولا ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية، وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

المصدر: سبوتنيك
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