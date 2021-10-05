رياضة

صحيفة تكشف شرط محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

Lebanon 24
05-10-2021 | 14:00
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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن مطالب اللاعب المصري محمد صلاح المالية لتجديد عقده مع فريق ليفربول.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن "محمد صلاح اشترط راتب يتراوح ما بين 300 و380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا"، مؤكدة أن المشكلة الآن تتمثل في أن اللاعب بلغ سن التاسعة والعشرين، لذا سيكون الأمر مخالفا لقواعد كرة القدم فيما يتعلق بمنح عقود كبيرة مع بلوغ اللاعبين الثلاثينيات من عمرهم.
وأضافت الصحيفة أن "هذا لا يعني أن صلاح يتراجع الآن"، مشيرة إلى الحقائق القديمة التي تقول إن أواخر العشرينات تمثل ذروة اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح في حزيران 2023، وأسهم في تسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى الآن في الموسم (2021-22) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات.

المصدر: سبوتنيك
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