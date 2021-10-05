رياضة

ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب بمواجهة رونالدو

Lebanon 24
05-10-2021 | 23:00
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أعلن ليفربول ترشح نجمه المصري محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لشهر أيلول.

وكشف النادي الإنجليزي فى تقرير عبر موقعه الرسمي، أن صلاح هو واحد من 6 لاعبين على القائمة المختصرة للجائزة، بعد أن سجل ثلاثة أهداف خلال الشهر، وحقق مع أولها الهدف الشخصي رقم 100 له في الدوري الممتاز.

وفى المنافسة على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ لشهر أيلول، يواجه محمد صلاح منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وأنطونيو روديجر (تشيلسي)، وإسماعيلا سار (واتفورد)، وإيفان توني (برينتفورد)، وميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد).
 
 
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