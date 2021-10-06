رياضة

بعيداً عن كرة القدم... رونالدو يخسر تحد من نوع خاص (فيديو)

Lebanon 24
06-10-2021 | 02:00
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خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحد من نوع خاص، أمام الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل الفنون القتالية المختلطة السابق.

وفي مقطع مصور يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محمدوف مع نجم مانشستر يونايتد وهما يقفان وجها لوجه، في تحد بشأن من سيتمكن من حبس ضحكته لفترة أطول.
 
 
وكانت المفاجأة أن اللاعب البرتغالي خسر سريعا حيث كان البادئ بالضحك.
 
ونشر لاعب الفنون القتالية السابق كذلك العديد من الصور مع رونالدو، والتي علق عليها بقوله: "هو الأفضل على الإطلاق، استمر في فعل الأشياء الخاصة بك يا بطل، فأنت تلهم ملايين الأشخاص حول العالم".
المصدر: سبوتنيك
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