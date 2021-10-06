رئيس اللجنة المنظمة لبطولة ​يورو 2024 يعارض فكرة إقامة المونديال كل عامين

عارض رئيس اللجنة المنظمة لبطولة يورو 2024 وقائد المانيا السابق، فيليب لام اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة كأس العالم كل عامين.



وأشار لام خلال احتفال للكشف عن شعار يورو 2024: "أنا مقتنع تماماً أنه يتعين علينا المحافظة على الايقاع المعتمد حالياً، عندما كنت لاعباً، كنت أجد ذلك جيد جداً، وكمشجع أجد أنه أمر جيد أيضاً أن تقام بطولة كبرى كل سنتين".

وأضاف بشأن استضافة بلاده للبطولة القارية بعد أقل من ثلاث سنوات "ستكون بطولة اوروبا 2024 بطولة قارية للجميع، ونحن سعداء في ألمانيا لاستقبال جميع أنصار المنتخبات من جميع أنحاء القارة ومختلف العالم للاحتفال سويا بهذا العيد الكروي الكبير".