رياضة

صلاح يرسل "هدية" إلى موسيماني... والأخير يغرد

Lebanon 24
06-10-2021 | 16:00
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وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، رسالة إلى محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري، على الهدية التي منحها إياه.

ونشر موسيماني، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مقطع فيديو لجماهير نادي ليفربول الإنجليزي في ملعب "الأنفيلد"، وهم يهتفون باسم صلاح ويتغنون به. وقال: "أشكرك صلاح للقميص رقم 10 والذي أرسلته لي. تمثل قدوة وأملا للأطفال حول العالم، وقد أثبت أن كل شيء ممكن وقابل للتنفيذ".
 
 
ويتواجد محمد صلاح حاليًا في مصر ليكون مع المنتخب المصري استعدادًا لمباراتي ليبيا في إطار الجولة الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد المنتخب المصري خلف المنتخب الليبي متصدر المجموعة برصيد ست نقاط، في المقابل أربع نقاط لمنتخب "الفراعنة"، ونقطة لمصلحة الجابون، ويأتي المنتخب الأنجولي دون نقاط.
المصدر: سبوتنيك
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