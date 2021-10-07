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رياضة
بكلمتين فقط.. ميسي يعلّق لأول مرة على انتقاله لسان جرمان
Lebanon 24
07-10-2021
|
08:00
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حدث اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة، عن قرار انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جرمان، كاشفا عن رأيه بهذا الموضوع.
ونفى ميسي في مقابلة صحفية مع مجلة "فرانس فوتبول"، أن يكون نادما على قرار الانتقال من برشلونة إلى باريس سان جرمان.
وفي المقابلة التي تنشر يوم السبت القادم، قال ميسي: "لست نادما. لم أخطئ في الانضمام لباريس سان جرمان".
ومنذ انضمامه إلى باريس سان جرمان، شارك ميسي في خمس مباريات في جميع المسابقات وسجل هدفا واحدا.
وسجل ميسي هدفه الأول مع الفريق الفرنسي وقاده إلى فوز مثير على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي 2-صفر في دوري الأبطال.
وانتهى عقد ميسي مع برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، وفشل النادي الكتالوني في تجديد تعاقده بسبب الوضع الاقتصادي، ليرحل الأرجنتيني إلى "حديقة الأمراء" في صفقة انتقال حر، بعد مشوار دام 21 عاما بقميص "البلوغرانا"، أحرز خلال الكثير من الجوائز الفردية والجماعية وحطم العديد من الأرقام القياسية.
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