بند سري بين محمد صلاح وليفربول... هذه تفاصيله

سلطت صحفية "ميرور" الإنجليزية الضوء على 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز بمن فيهم النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، تتضمن عقودهم مع أنديتهم شرطا خاصا يتعلق بالكرة الذهبية.

وقالت "ميرور" في تقريرها نقلا عن "دون بالون" الإسبانية: "يمتلك محمد صلاح بندا سريا في عقده مع ليفربول حيث ينص على أنه إذا لم يفز بجائزة الكرة الذهبية في الأنفيلد، فيمكنه المطالبة بالانتقال إلى الدوري الإسباني (برشلونة أو ريال مدريد)".

علما أن عقد جناح "الريدز" الحالي مع النادي الإنجليزي ينتهي في صيف 2023، وتتزايد المخاوف بشأن مستقبل "الفرعون"، حيث أن مسألة الانتقال إلى الدوري الإسباني تعد أمرا واردا.

وكان محمد صلاح مصدر إلهام في ليفربول، إذ ساعد المصري فريقه على الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا منذ انتقاله من روما عام 2017.