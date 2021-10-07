صورة شخصية غريبة لميسي!

يحل منتخب الأرجنتين ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب باراغواي، فجر الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.وفاجأ نجم منتخب "راقصي التانغو" ليونيل ميسي متابعيه بصورة غريبة من غرفته في الفندق.ونشر ميسي صورة عبر خاصية "الستوري" عبر حسابه على "إنستغرام" أول صورة "سيلفي" له ربما ويظهر بها جادا ورأسه على الوسادة.ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من عشاق المنتخب الأرجنتيني ومتابعي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.ومع اقتراب موعد تسليم الكرة الذهبية 2021، وقبل شهر واحد فقط من تلك اللحظة، أصدرت مجلة France Football "فرانس فوتبول" الشهيرة، المسؤولة عن تسليم الجائزة، إصدارا خاصا تضمنت مقابلة مع ليونيل ميسي.وقال ميسي في مقتطفات من مقابلته، التي ستنشر بعد غد السبت: "لم أرتكب أي خطأ بالانتقال لسان جيرمان".