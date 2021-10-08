بشكل مفاجئ... وفاة أسطورة كمال الأجسام كيجورج بيترسون

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A post shared by IFBB PRO George Peterson III (@georgep_dabull)
A post shared by IFBB PRO George Peterson III (@georgep_dabull)
ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة بيترسون المفاجئ، وكانت العديد من التقارير الصحفية التي انتشرت مؤخرًا قد أشارت إلى أن سبب وفاته قد يرجع إلى مشاكل تتعلق بمدرات البول التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لتطرد السوائل المحتبسة في الجسم قبل المشاركة في البطولات الكبرى.
يذكر أن بيترسون سبق وشارك في بطولة تامبا برو، وبطولة "IFBB" للياقة البدنية للرجال، وفاز بها.