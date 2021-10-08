رياضة

بشكل مفاجئ... وفاة أسطورة كمال الأجسام كيجورج بيترسون

Lebanon 24
08-10-2021 | 05:00
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توفي نجم كمال الأجسام الأميركي جورج بيترسون بشكل مفاجئ، والذي كان ينافس على لقب مستر أولمبيا لفئة وزن 212، عن عمر يناهز 37 عامًا.

وكان بيترسون أحد الأبطال الأساسيين لعالم كمال الأجسام لعدة سنوات، حيث ظهر في العديد من العروض العالمية بما في ذلك الظهور في بطولة مستر أولمبيا، في 4 مناسبات، منها ثلاث مرات في فئة كلاسيك فيزيك، قبل الانتقال إلى فئة وزن 212، حتى أنه كان يتوقع أن يعود إلى المسرح الكبير في نهاية هذا الأسبوع، في أولمبيا 2021، بحسب ما ذكر موقع "barbend".
 

ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة بيترسون المفاجئ، وكانت العديد من التقارير الصحفية التي انتشرت مؤخرًا قد أشارت إلى أن سبب وفاته قد يرجع إلى مشاكل تتعلق بمدرات البول التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لتطرد السوائل المحتبسة في الجسم قبل المشاركة في البطولات الكبرى.

يذكر أن بيترسون سبق وشارك في بطولة تامبا برو، وبطولة "IFBB" للياقة البدنية للرجال، وفاز بها.

 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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