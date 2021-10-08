قبل ساعات من مباراتهم مع المغرب... التسمم يجتاح منتخب غينيا (صورة)

تناقلت بعض المواقع الإخبارية خبر تعرض بعض اللاعبين وعدد من أعضاء الطاقم الفني لمنتخب غينيا بيساو لتسمم غذائي ما استدعى نقل بعضهم إلى المستشفى في مدينة الرباط المغربية.

وجاء ذلك قبل مواجهة منتخب غينيا بيساو أمام نظيره المغربي ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وأكد منتخب غينيا أن 25 لاعبا من صفوفه تعرضوا للتسمم الغذائي، وتم نقلهم تحت الرعاية والملاحظة الطبية خلال الساعات الماضية.

الاتحاد الغيني لكرة القدم، توعد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنظيره المغربي، بسبب حالة التسمم، مؤكدا على أنه تم توثيق حالة التسمم التي تعرض لها الفريق.

وأرسل الاتحاد الغيني احتجاجه الرسمي مع التقارير الطبية، لإثبات الحادث الذي تعرض له المنتخب في المغرب، قبل انطلاق المباراة بساعات.