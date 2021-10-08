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رياضة
هاميلتون الأسرع بجولة التجارب الحرة الأولى لسباق تركيا
Lebanon 24
08-10-2021
|
14:00
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سجل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام أسرع زمن بجولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة تركيا الكبرى الجولة 16 من بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات الجمعة.
وسجل هاميلتون الذي سيتأخر 10 مراكز عند انطلاق السباق الأحد المقبل بسبب تغيير محرك سيارته زمنا بلغ دقيقة واحدة و24.178 ثانية على مضمار حلبة إسطنبول متفوقا على جميع أقرانه.
وبهذا تفوق هاميلتون بطل العالم سبع مرات بفارق 0.425 ثانية على مطارده المباشر الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول في أجواء صافية باستخدام إطارات لينة.
وقبل آخر سبعة سباقات من الموسم يتفوق هاميلتون بنقطتين على فرستابن في قائمة السائقين.
وفي هذه الجولة شاركت سيارتا رد بول بمظهر يغلب عليه اللون الأبيض تكريما لشركة هوندا اليابانية صانعة المحرك التي ستتوقف الشراكة معها نهاية الموسم الحالي.
وكان من المقرر إقامة هذه الجولة في حلبة سوزوكا اليابانية.
لكن السباق الياباني ألغي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا وتقرر إقامة السباق التركي بدلا منه في نفس الموعد.
واحتل سائق فيراري شارل لوكلير وهو من موناكو المركز الثالث بفارق 0.476 ثانية عن زمن هاميلتون بينما سجل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس رابع أسرع زمن في الجولة.
المصدر: روسيا اليوم
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