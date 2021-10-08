رياضة

رياض محرز يحول تدريبات "محاربي الصحراء" إلى حلبة مصارعة (فيديو)

Lebanon 24
08-10-2021 | 16:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو طريفا من تدريبات المنتخب الجزائري خلال المعسكر الاستعدادي للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ويظهر في الفيديو قائد "محاربي الصحراء" رياض محرز يقوم بالتعارك (بشكل ودي) مع زميله يوسف عطال على طريقة المصارعين في حلبات النزال، ويسقطه أرضا قبل أن يبتسم وينظر إلى الجهاز الفني مشيرا بيده إلى أن عطال هو البادئ بهذا النوع من المزاح.
 
www.youtu.be/wQpZtUwkutU
 
ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة ضيفه منتخب النيجر اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى للجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.
المصدر: روسيا اليوم
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