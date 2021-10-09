تعرفوا إلى المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2021

وأنشأت مجلة "فرانس فوتبول" جائزة "ياشين" عام 2019 تكريمًا لحارس مرمى منتخب الاتحاد السوفيتي السابق، الأسطورة ليف ياشين، الملقب بالعنكبوت وهو حارس المرمى الوحيد، حتى الآن، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب، وكان ذلك في عام 1963، إضافة إلى جائزة أفضل حارس في القرن الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".وفاز بالنسخة الأولى من جائزة "ياشين"، البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين فريق ليفربول الإنجليزي عام 2019، فيما ألغيت جوائز "فرانس فوتبول" العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.