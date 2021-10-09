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رياضة
ميسي يتجاهل صلاح ورونالدو من اختياراته للكرة الذهبية
Lebanon 24
09-10-2021
|
14:00
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رشح ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عددًا من اللاعبين للتتويج بالكرة الذهبية، ولكنه بصورة غريبة لم يذكر اسم منافسه التقليدي كريستيانو رونالدو، ولا النجم المصري المتألق محمد صلاح.
وخلال حوار مطول مع شبكة فرانس فوتبول، تحدث النجم الأرجنتيني عن ترشيحه للكرة الذهبية، فقال: "أخاف دائمًا أن أنسى أحدًا عند سؤالي، من الواضح أن من فريقي هناك لاعبيين سأصوت لهما بكل سهولة، نيمار ومبابي".
وأضاف: "بعد ذلك يأتي روبرت ليفاندوفسكي الذي أمضى عامًا رائعًا، هناك أيضًا كريم بنزيما الذي كان ممتازا".
وأتم: "نحن نعلم أن الألقاب هامة جدًّا، وسيكون دوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا واليورو مؤثرين للغاية في عملية التصويت".
وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أمس الجمعة عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021 والتي تقدمها لأفضل لاعب في العالم بشكل سنوي.
وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، نشرت المجلة الفرنسية الشهيرة أسماء المرشحين الـ30 على 6 دفعات، ضمت كل دفعة 5 أسماء.
وتواجد النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.
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