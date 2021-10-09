بايرن ميونخ يرفض إدارة ظهره لهالاند

ما زال مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، غامضا في ظل احتمال رحيله عن النادي الألماني، بنهاية الموسم الحالي.وفي هذا الصدد أفاد موقع "سبورت 1"، اليوم السبت، بأن بايرن ميونخ لا يزال داخل سباق التعاقد مع هالاند، الذي يحظى أيضا باهتمام العديد من كبار أوروبا، أمثال ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.وأشار الموقع إلى أن النادي البافاري، يرفض إدارة ظهره لمهاجم الغريم التقليدي، رغم صعوبة تلبية مطالبه المادية.رغم ذلك، فإن تحرك بطل البوندسليجا نحو هداف دوري أبطال أوروبا بالموسم المنصرم، يتوقف على مصير النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده في صيف 2023.وفي حال تجديد عقد ليفاندوفسكي، سيجد بايرن صعوبة في ضم هالاند، حيث لا يريد النادي ضرب استقرار الفريق، بجمع الثنائي في آن واحد.أما إذا غادر صاحب الـ33 عاما بنهاية عقده، فإن بايرن ميونخ قد يفكر في ضم هالاند، ما لم يرحل قبلها إلى نادٍ آخر.