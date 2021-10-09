رياضة

بطولة غرب آسيا في الرغبي 7: لبنان يضمن تأهله الى نصف النهائي

Lebanon 24
09-10-2021 | 10:05
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 استهل لبنان مبارياته في بطولة غرب آسيا للرجال في الرغبي 7 بفوزه على فلسطين بنتيجة كبيرة (62-0)، وخسر أمام قطر (5-22)، واحتل المركز الثاني في الترتيب العام بعد انتهاء اليوم الأول. وجاء ترتيب اليوم الأول:
1- قطر.
2- لبنان.
3- إيران.
4- الإمارات.
5- فلسطين.

وعلى الرغم من تأهله الى الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، فإن منتخب لبنان سيخوض مباراتين هامتين عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم ضد نظيره الايراني، وعند الساعة الخامسة عصرا عينها ضد نظيره الإماراتي في ختام الدور الأول.

ويسعى منتخب الأرز إلى الفوز بإحدى المباراتين لحجز المركز الثاني أو الثالث في الترتيب العام بعد انتهاء الدور الأول.

وفي حال فوزه بأحد لقاءي اليوم، فإن لبنان سيواجه المنتخب الإيراني أو المنتخب الإماراتي في الدور نصف النهائي.

وفي حال خسارته المباراتين، فإنه سيواجه المنتخب القطري القوي المدجج باللاعبين المجنسين، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي والدور النهائي مساء اليوم.
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