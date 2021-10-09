رياضة

تصفيات مونديال قطر.. "أسود الأطلس" تنقض على غينيا بيساو بثلاثية (فيديو)

Lebanon 24
09-10-2021 | 23:00
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تغلب المنتخب المغربي على منتخب غينيا بيساو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل ثلاثية "أسود الأطلس" أيوب الكعبي "هدفين" في الدقيقتين 10 و69 وأيمن برقوق في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط معززا صدارته للمجموعة التاسعة ولديه مباراة مؤجلة مع غينيا، فيما تجمد رصيد غينيا بيساو عند 4 نقاط في مركز الوصافة.

وفي وقت سابق اليوم ساد التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة المنتخبين السوداني والغاني، ليرفع السودان رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير في المجموعة التاسعة، فيما رفع المنتخب الغيني رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.
المصدر: روسيا اليوم
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