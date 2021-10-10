سويسرا تضيق الخناق على إيطاليا





وسجل لاعب أيك أثينا المعار من أينتراخت فرانكفورت الألماني ستيفن تسوبر (45+3) وبديله لاعب وسط يونغ بويز كريستيان فاسناخت (90+1) الهدفين. استعادت سويسرا نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين عندما تغلبت على ضيفتها إيرلندا الشمالية 2-صفر في جنيف في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم.وسجل لاعب أيك أثينا المعار من أينتراخت فرانكفورت الألماني ستيفن تسوبر (45+3) وبديله لاعب وسط يونغ بويز كريستيان فاسناخت (90+1) الهدفين.

وهو الفوز الثالث لسويسرا في خمس مباريات فرفعت رصيدها إلى 11 نقطة وقلصت الفارق إلى ثلاث نقاط عن إيطاليا المتصدرة من ست مباريات والتي تغيب عن النافذة الدولية للشهر الجاري بسبب مسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث خسرت نصف النهائي أمام إسبانيا (1-2) الأربعاء وستخوض مباراة المركز الثالث الأحد أمام بلجيكا التي خسرت مباراة نصف النهائي الثانية أمام فرنسا 2-3 الخميس.

وتجمد رصيد إيرلندا الشمالية عند خمس نقاط من خمس مباريات في المركز الثالث.



وفي المجموعة ذاتها، حققت ليتوانيا بدورها فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها بلغاريا 3-1.