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رياضة
فيوري يهزم وايلدر ويحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل
Lebanon 24
10-10-2021
|
12:00
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فاز الملاكم البريطاني تايسون فيوري على منافسه الأمريكي ديونتاي وايلدر بالضربة القاضية من نزالهما الذي أقيم في لاس فيغاس، صباح الأحد، ليحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل.
في البداية كان وايلدر الأكثر هجوما لكن فيوري صمد وأسقط منافسه الأمريكي أرضا في الجولة الثالثة قبل أن يرد الأخير في الجولة التالية مباشرة عندما دفع منافسه البريطاني إلى حبال الزاوية مرتين بفضل ضربات في الرأس من مدى قريب.
وفي النهاية تفوق فيوري ليحافظ على سجله خاليا من الهزيمة بعد أن حقق فوزه رقم 31 إلى جانب تعادل وحيد.
وانتهت المباراة بضربة مباشرة وجهها فيوري بيده المينى إلى رأس وايلدر في الجولة الـ11 قبل الأخيرة>
وأضاف الملاكم البريطاني: "ديونتاي وايلدر ملاكم من الفئة الأعلى. لقد صمد تماما في المواجهة. دائما أقول إنني الأفضل في العالم وهو ثاني أفضل ملاكم".
ويتوقع أن يفكر فيوري الآن في مواجهة الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك الذي يحتفظ بالألقاب الثلاثة الأخرى لوزن الثقيل أملا في أن يصبح أول بطل للعالم بلا منازع منذ لينوكس لويس قبل 21 عاما.
(رويترز)
المصدر: (رويترز)
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