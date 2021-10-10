ميدفيديف يتقدم بسهولة في "إنديان ويلز" ويسحق ماكدونالد

تأهل لاعب كرة المضرب الروسي، دانييل ميدفيديف، بطل أميركا المفتوحة، إلى الدور الثالث ببطولة "إنديان ويلز" للتنس بعد فوزه السهل على ماكينزي ماكدونالد بمجموعتين متتاليتين 6-4 و6-2، الليلة الماضية.



وحافظ اللاعب الروسي، المصنف الأول في البطولة، على سجله المثالي أمام نظيره الأميركي في خمس مباريات.

وكسر ميدفيديف (25 عاما) إرسال ماكدونالد الذي فشل في مجاراة نظيرة الروسي، مثبتا قوته في تغطية جميع أرجاء الملعب.