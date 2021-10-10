رونالدو يسجل رقما قياسيا جديدا

كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السبت، الرقم القياسي الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس، حيث شارك "الدون" في المباراة رقم 181 مع منتخب بلاده أمام قطر.





وخسر المنتخب القطري لكرة القدم أمام البرتغال 3-صفر، السبت، في مدينة فارو البرتغالية، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال كرة القدم 2022.





ولم يجد رفاق نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الذي شارك في المباراة رقم 181 مع منتخب بلاده، ليكسر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس، الكثير من العناء في تجديد التفوق على "العنابي" كما في مباراة الذهاب (3-1) في أيلول الماضي، حيث فرض بطل أوروبا 2016 هيمنته على المجريات منذ البداية. ويشارك مستضيف المونديال المقبل في إقصائيات القارة العجوز بصفة اعتبارية دون احتساب النتائج، بعد دعوة تلقاها الاتحاد القطري من نظيره الأوروبي.ولم يجد رفاق نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الذي شارك في المباراة رقم 181 مع منتخب بلاده، ليكسر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس، الكثير من العناء في تجديد التفوق على "العنابي" كما في مباراة الذهاب (3-1) في أيلول الماضي، حيث فرض بطل أوروبا 2016 هيمنته على المجريات منذ البداية.