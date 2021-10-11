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رياضة
ميسي يسجل هدفا غريبا
Lebanon 24
11-10-2021
|
08:00
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أحرزت الأرجنتين هدفين في غضون دقائق قبل نهاية الشوط الأول أحدهما بطريقة غريبة من ليونيل ميسي لتفوز 3-صفر على أوروغواي، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بأميركا الجنوبية الليلة الماضية.
وافتتح ميسي التسجيل قبل ثماني دقائق من الاستراحة عندما أرسل تمريرة من 35 مترا إلى داخل منطقة الجزاء، فشل المهاجم نيكولاس جونزاليز في الوصول إليها لتمر من الحارس فرناندو موسليرا إلى داخل المرمى.
وبعد ست دقائق أهدر لاوتارو مارتينيز فرصة، لكن الكرة ذهبت إلى رودريجو دي باول ليضعها في المرمى.
وعوض مارتينيز ذلك بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة دي باول العرضية المنخفضة بعد 17 دقيقة من الشوط الثاني.
وقال ميسي "قدمنا مباراة جيدة. كل شيء سار على ما يرام. أوروغواي انتظرتنا وهددت مرمانا. بمجرد أن سجلنا الهدف الأول عثرنا على مساحات وعززنا تفوقنا".
وقلصت الأرجنتين الفارق مع البرازيل المتصدرة إلى ست نقاط بعد اكتفاء الأخيرة بالتعادل بدون أهداف مع مضيفتها كولومبيا.
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