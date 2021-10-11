رياضة

بعدما خسر في النهائي أمام فرنسا... كيف علّق مدرّب إسبانيا على هدف مبابي المثير للجدل؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-873751-637695529763387505.jpg
Doc-P-873751-637695529763387505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف المدرب لويس إنريكي بأن أداء إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم زاد من صعوبة اختياره التشكيلة الأساسية، وأن المنتخب أنهى البطولة بدون ندم بعد الخسارة أمام فرنسا في النهائي يوم الأحد.

وفرطت إسبانيا، التي فازت على إيطاليا بطلة أوروبا في الدور قبل النهائي، في تقدمها لتخسر 2-1 أمام بطلة العالم في ميلان.

وأبلغ مدرب إسبانيا مؤتمرا صحافيا: فزنا على بطلة أوروبا وكنا قريبين من الفوز على بطلة العالم لذا فهذا جيد من أجل اللاعبين والفريق، وفي كل مرة تزيد صعوبة اختيار التشكيلة الأساسية وهذا أمر جيد لنا. من المهم ألا يغير الفريق أسلوبه ورغبته في الفوز.

ومنح ميكل أويارزابال التقدم لإسبانيا في الدقيقة 64 باستاد سان سيرو لكن فرنسا أدركت التعادل بعد دقيقتين عبر كريم بنزيمة، وحسم كيليان مبابي فوز فرنسا في الدقيقة 80 بهدف مثير للجدل.

وقال لويس إنريكي: لم نفتقر لشيء وكان من المؤلم اهتزاز شباكنا بعد لحظات تقدمنا لأن فرنسا كانت في أسوأ حالاتها، ما الذي نفتقره؟ لا شيء على الإطلاق. يجب علينا الحفاظ على ثقتنا في الشهور المقبلة والتركيز على ما نفعله

واحتج لاعبو إسبانيا ضد هدف مبابي الذي احتسبه الحكم بعد لمس إيريك غارسيا مدافع إسبانيا الكرة لتصل إلى مهاجم فرنسا الذي كان في موقف تسلل.

وأضاف لويس إنريكي: لا أريد قول أي شيء، لست معتادا على الحديث عن الحكام وأركز على ما نفعله، أود الحديث لكني لن أتدخل في المباراة. أنا مدرب منذ أكثر من عشرة أعوام ولم أتحدث بسوء عن الحكام مطلقا، أركز على تقديم فريقي أفضل ما لديه وتقبل الفوز والخسارة.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:33 | 2021-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2021-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2021-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-10-11
08:00 | 2021-10-11
06:37 | 2021-10-11
05:00 | 2021-10-11
02:00 | 2021-10-11
23:00 | 2021-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website