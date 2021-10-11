اختتام بطولة التلاقي العاشرة لأندية الشمال في طرابلس

اختتمت بطولة التلاقي العاشرة لأندية الشمال، دورة الراحل "الشاب الرياضي وسام عزام النشار"، بين فريقي الشباب طرابلس وأنصار المودة طرابلس، على أرض ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، والتي نظمها الكابتن خالد بدر السيد بالتعاون مع بلدية طرابلس، برعاية رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، وحضور رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، راعي البطولة عزام النشار، رئيس إتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي، منسق تيار العزم في عكار هيثم عزالدين وعضو اللجنة العليا في الاتحاد مدير مستسفى الحكومي طرابلس ناصر عدرة، رئيس إتحاد الشمال الفرعي هيثم نحله، العميد وليد السيد ، حكام الشمال ورؤساء الاندية المشاركة.جمعت البطولة، التي انطلقت قبل نحو شهرين، 20 فريقا من أندية طرابلس والشمال لكرة القدم، وتوزعت مبارياتها في الدور الأول على ثلاث ملاعب، هي : السلام زغرتا، سلعاتا ورشيد كرامي البلدي في طرابلس، فيما احتضن ملعب طرابلس الأدوار الأخرى حتى النهائي، وفاز في المباراة النهائية فريق انصار المودة طرابلس على جاره فريق الشباب طرابلس بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.قاد المباراة الحكم دموع البقار وعاونه على التماس حمزة قاسم وبلال عرفة.بعد المباراة ، تحدث السيد وشكر "الاندية المشاركة رغم صعوبة ظروف التنقل التي يعاني منها الجميع".وقال :" ما يميز هذه البطولة وهذا الحفل الختامي، حضور رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، ورئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، وايضا المشاركة الكبيرة من نخبة فرق الشمال، وهذا دليل على حب الشماليين لكرة القدم والرياضة، التي تعتبر متنفسا في ظل هذه الاوضاع القاسية، وهنا اشكر بلدية طرابلس ورئيسها على دعمهم الدورة والرياضة والرياضيين".ثم شكر النشار كلا من حيدر ويمق، للعناية بالرياضة التي هي "اساس رقي المجتمعات"، كما شكر الكابتن السيد ل"صدقه وامانته وحبه للرياضة".وفي الختام، قال حيدر:" انه لشرف لي ان اكون معكم في ختام دورة لاعب انهكه المرض وودعنا وودع الملاعب باكرا، سيبقى الاتحاد اللبناني ولجنته التنفيذية داعما للشمال وللاعبيه، وسنسعى معكم لما فيه خير الرياضة والرياضيين الشماليين".وتابع:" واود ان انوه بالدور الكبير الذي قدمه الكابتن خالد السيد على هذا العمل والمجهود الرائع، رغم ظروف الوطن والمواطنين، ونحن الى جانبكم في كل نشاط رياضي".بعد ذلك، تم تقديم كأس الدورة وميداليات للفريق الفائز المودة طرابلس، وكأس المركز الثاني وميداليات للشباب طرابلس، وتم تكريم يمق وحيدر والنشار.