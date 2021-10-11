بنصديق ينافس ريكو على لقب بطل العالم في "الكيك بوكسينغ"

أعلنت منظمة "غلوري" لرياضة الكيك بوكسينغ، عن نزال مرتقب سيجمع في الـ23 من الشهر الجاري، بين البطل المغربي جمال بنصديق، والنجم الهولندي ريكو فيرهوفن.وقالت "غلوري"، إحدى أكبر المنظمات المتعهدة لنزالات رياضة الكيك بوكسينغ، عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن نزال البطلين المغربي والهولندي، يعد من الأكبر في تاريخ اللعبة، بالنظر إلى وزن الطرفين حاليا على الساحة.وتأتي هذه المواجهة بعد انسحاب الهولندي أليستير أوفريم، من مواجهة مواطنه ريكو، بداعي الإصابة، ليتم تعويضه بالمغربي بنصديق.وكان بنصديق وريكو قد تقابلا سابقا في نزالين، وفاز كل منهما بنزال واحد، ويعتبر البطلان من أفضل الرياضيين الممارسين للكيك بوكسينغ "K1"، إلى جانب البطل المغربي الآخر بدر هاري، الذي خسر في آخر نزال له ضد ريكو.