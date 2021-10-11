رياضة

بنصديق ينافس ريكو على لقب بطل العالم في "الكيك بوكسينغ"

Lebanon 24
11-10-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-873831-637695642098041188.jpg
Doc-P-873831-637695642098041188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت منظمة "غلوري" لرياضة الكيك بوكسينغ، عن نزال مرتقب سيجمع في الـ23 من الشهر الجاري، بين البطل المغربي جمال بنصديق، والنجم الهولندي ريكو فيرهوفن.

وقالت "غلوري"، إحدى أكبر المنظمات المتعهدة لنزالات رياضة الكيك بوكسينغ، عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن نزال البطلين المغربي والهولندي، يعد من الأكبر في تاريخ اللعبة، بالنظر إلى وزن الطرفين حاليا على الساحة.

وتأتي هذه المواجهة بعد انسحاب الهولندي أليستير أوفريم، من مواجهة مواطنه ريكو، بداعي الإصابة، ليتم تعويضه بالمغربي بنصديق.

وكان بنصديق وريكو قد تقابلا سابقا في نزالين، وفاز كل منهما بنزال واحد، ويعتبر البطلان من أفضل الرياضيين الممارسين للكيك بوكسينغ "K1"، إلى جانب البطل المغربي الآخر بدر هاري، الذي خسر في آخر نزال له ضد ريكو.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-10-11
11:00 | 2021-10-11
08:00 | 2021-10-11
06:37 | 2021-10-11
05:00 | 2021-10-11
02:00 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website