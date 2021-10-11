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رياضة
تشيلي تنعش آمالها في الوصول إلى مونديال قطر 2022
Lebanon 24
11-10-2021
|
16:00
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حقق منتخب تشيلي فوزا ثمينا على ضيفه الباراغواياني بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأحرز هدفي منتخب تشيلي "لا روخا" كل من اللاعبين، بنيامين بيريتون (68) وماوريسيو إيسلا في الدقيقتين (68 و72) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان كارلوس دي أبوكينادو" في العاصمة سانتياغو.
وأكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حكم الساحة الدولي الأرجنتيني نيستور بيتانا كلا من لاعب خط الوسط التشيلي تشارليز أرانجيز بحلول الدقيقة 74، والمدافع عمر ألديريتي من باراغواي عندما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وحقق منتخب تشيلي انتصاره الثاني فقط في هذه التصفيات مقابل 4 تعادلات و5 هزائم، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين منتخب كولومبيا الذي يشغل المركز الخامس المؤهل إلى ملحق الـ"فيفا".
بينما توقف رصيد منتخب باراغواي عند 12 نقطة ويشغل المركز السادس على سل الترتيب.
ويتربع منتخب البرازيل على عرش الصدارة برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط على وصيفه الأرجنتيني بعد خوضهما 10 مباريات، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغوياي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 16 نقطة لكل منهما.
المصدر: روسيا اليوم
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