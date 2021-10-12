ميسي غاضب من رئيس برشلونة

كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، أن لاعب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي غاضب من تصريحات رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا.



وإنتقل ميسي إلى صفوف النادي الباريسي في الميركاتو الصيفي الماضي بعد فشل النادي الكتالوني بتجديد عقده، بسبب مشكلات مالية وقيود قانون اللعب المالي النظيف في الليغا.

وصرح لابورتا في وقت سابق: "ميسي كان يعلم أنه إذا رحل عن برشلونة، سينضم لباريس .. كنت أتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة، وأن يقول ليو إنه سيلعب مجانا مع البارسا".



وأشار البرنامج إلى أن ميسي شعر بالغضب من هذه التصريحات موضحاً أن قائد برشلونة السابق، أكد أن مسؤولي البلاوغرانا، لم يطلبوا منه إطلاقا اللعب مجاناً مع الفريق.