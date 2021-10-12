مدفيديف يصعد إلى رابع أدوار بطولة إنديان ويلز

حجز الروسي دانييل مدفيديف، حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة، مكانه في الدور الرابع في منافسات فردي الرجال ببطولة إنديان ويلز للتنس، بفوزه على الصربي فيليب كراينوفيتش.وجاء فوز الروسي المصنف ثانيا عالميا والأول في البطولة الحالية، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-2، و7-6.ويلعب مدفيديف البالغ عمره 25 عاما في الدور المقبل، مع البلغاري غريغور ديميتروف، الذي تأهل على حساب الأميركي رايلي أوبيلكا، بفوزه عليه بنتيجة 6-3، و6-4 في وقت سابق.وفي مباراة أخرى، تغلب الروسي أصلان كاراتسيف على الكندي دينيس شابوفالوف 7-5، و6-2، بينما خسر الروسي الآخر أندريه روبليف أمام الأميركي تومي بول 4-6، و6-3، و5-7.