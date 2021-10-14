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رياضة
رونالدو يضم قطعة "خارقة" جديدة إلى أسطوله
Lebanon 24
14-10-2021
|
23:00
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اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، سيارة جديدة "خارقة" من طراز "بوغاتي" إلى أسطوله من السيارات الفاخرة.
وكشف الحساب الرسمي للقناة الرياضية الروسية "ماتش تي في" على موقع "تويتر" أن سيارة رونالدو الجديد تقدر بـ9.5 مليون يورو، وتبلغ التسارع إلى 100 كلم/ س خلال 2.4 ثانية فقط، ولا توجد سوى 10 سيارات فقط من هذا النوع في العالم، وسيستلمها الدون في مانشستر بحلول عام 2022.
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