رونالدو لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

نال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب في ناديه مانشستر يونايتد عن شهر أيلول.

ووقّع رونالدو الشهر الماضي خمسة أهداف مع "الشياطين الحمر" ثلاثة منها في الدوري الإنكليزي الممتاز في شباك نيوكاسل يونايتد (2) ووست هام يونايتد (1) واثنان في دوري أبطال أوروبا في مرمى كل من يونغ بويز السويسري (1) وفياريال الإسباني (1).

وقال "الدون": "أريد أن أشكر كل المشجّعين على التصويت لي لاعباً للشهر، شكرا لكم يا رفاق!"

وكان البرتغالي قد توّج منذ أيام بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عن ذات الشهر.

وعاد رونالدو (36 عاماً) إلى صفوف الـ"يونايتد" في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد 12 عاماً من مغادرته للفريق الإنكليزي إذ تقمّص ألوان ريال مدريد الإسباني (2009-2018) ثمّ يوفنتوس الإيطالي (2018-2021).