رياضة

العثور على العداءة الكينية تيروب مقتولة

Lebanon 24
15-10-2021 | 08:00
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عُثر على العداءة الكينية أغنيس تيروب، حاملة برونزيتين في سباق 10 آلاف متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، ميتة بطعنات سكين، بحسب ما أعلن مسؤولون رياضيون في حين أعلنت الشرطة إلقاء القبض على زوجها المتهم بقتلها.
 
 
وكانت الشرطة الكينية أكدت في وقت سابق بأنها بدأت البحث عن زوج تيروب، إيمانويل روتيتش المتهم الرئيس بقتلها بعد أن "أجرى اتصالا هاتفيا بوالديها ليعلمهما بأنه قام بعمل سيء".

وقال توم ماكوري رئيس شرطة ولاية كيو نورث في اتصال مع وكالة فرانس برس "نحن نتقدم في عملية البحث عن القاتل".

ومساء أعلنت الشرطة إلقاء القبض على روتيتش وقال جورج كينوتي رئيس التحقيقات الجنائية لوكالة فرانس برس "لقد تم القبض على المشتبه به خلال هربه في مومباسا. لقد وضع في السجن" مشيرا إلى أن المتهم "سيمثل أمام المحكمة الجمعة وسيواجه عقوبات عندما تنتهي التحقيقات".

وجدت تيروب ميتة في منزلها الواقع في مركز إيتن التدريبي في غرب كينيا، وأضاف المصدر عينه أن وفاتها قد تكون نتيجة جريمة قتل.

حلّت في المركز الثالث ضمن بطولتي العالم 2017 و2019 في لندن والدوحة وتوالياً.

وقال الاتحاد الكيني لألعاب القوى في بيان "خسرت كينيا ماسة كانت من أكثر العداءات تطوّراً على الساحة الدولية، بفضل انجازاتها اللافتة على المضمار".

وتصدر خبر وفاة تيروب صفحات الصحف المحلية وعنونت صحيفة "دايلي نايشن" "اغتيال بطلة"، وأضافت "كانت أغنيس تيروب أمام حياة رائعة ومسيرة مزدهرة".

أما صحيفة "ذي ستار" فقالت "حياة رياضية مميزة تتحطم بشكل مأساوي".
المصدر: بي إن سبورتس
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