رياضة

كريستيانو رونالدو يقاتل النينجا.. شاهدوا الفيديو الغريب

Lebanon 24
15-10-2021 | 03:24
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ان المشجعين اعتادوا على رؤية رمز كرة القدم وهو يلف ويقفز ويلتف ويقلب ويتشقلب، وأحيانا يتعثر، طوال مسيرته على المستطيل الأخضر، وقليلون فقط قد ينسون الركلة المقصية العالية المثيرة التي سجلها لريال مدريد في يوفنتوس في 2018.

 

لكن، في وقت مبكر من أمس الخميس، توجه رونالدو إلى حسابه على إنستغرام لعرض أرقى فنونه الصينية في "بيان ليان"، لصد الهجمات من جميع الزوايا، - تماما كما يفعل في ملعب الأولد ترافود، معقل مانشستر يونايتد.

 

في الإعلان الغريب، على إنستغرام، يمكن رؤية رونالدو وهو يركل ويسحب السيوف ويلعب بالنار، حتى أن هناك إشارة إلى الاحتفال بالعلامة التجارية للأسطورة البرتغالية قبل أن يمشي بعيدا حاملا مظلة تحمل اسم العلامة التجارية "زوجو جي بي" ZujuGP.

 

 

وتهدف الشركة الرقمية الجديدة إلى الجمع بين مشجعي كرة القدم، بمشاركة رونالدو مع المساهم في سالفورد سيتي ومالك فالنسيا ورجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم في المشروع "زوجو جي بي"، وهو عبارة عن منصة اجتماعية تربط بين الشرق والغرب، وتجمع ليس فقط بين المعجبين، ولكن بين العوالم وبين الشركات والأنظمة البيئية.

 

"وتشير العلامة التجارية إلى أن "مستقبل كرة القدم سيكون في الغالب اجتماعيا وتعاونيا وتحدده تجارب غامرة عبر الإنترنت".

 

يشار إلى أنه تم الكشف في وقت سابق من هذا الشهر بأن رونالدو يمكن أن يكسب ما يصل إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يزيد على مليوني دولار، لكل منشور برعاية إنستغرام مع رقمه القياسي للمتابعين البالغ 355 مليون متابع.

 

المصدر: سكاي نيوز
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