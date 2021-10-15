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رياضة
أنس جابر... أول لاعبة تنس عربية تدخل قائمة العشرة الأوائل عالميا
Lebanon 24
15-10-2021
|
14:00
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دخلت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، البالغة من العمر 27 عاما، قائمة المصنفات المحترفات العشرة الأوائل على مستوى العالم، بحسب وكالة "فرنس 24".
وأعلن اتحاد اللاعبات المحترفات للتنس أن أنس جابر أصبحت أول لاعبة عربية بين أول 10 مصنفات على العالم، وذلك بعد فوزها على أنيت كونتافيت الأستونية، يوم أمس.
وقالت أُنس بعد المباراة: "الحلم أصبح حقيقة. هذا أمر كنت أريده... منذ أن كنت أبلغ 16 عاما. الدخول بين أول عشر مصنفات مجرد بداية. أعلم أنني أستحق هذا المكان منذ فترة طويلة. لكني أرغب في إثبات أنني أستحق الوجود في هذه المكانة".
وفي وقت سابق، تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر إلى الدور الثالث من بطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس وذلك بعد فوزها على نظيرتها اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا المصنفة 65 عالميا.
وفازت أنس جابر في المباراة بنتيجة مجموعتين مقابل واحد، حيث فازت في الأولى 6-2 وخسرت الثانية 6-7 وفازت بالمجموعة الأخيرة 6-3.
ويوم الأربعاء الماضي، حققت أنس جابر إنجازا عربيا غير مسبوق، بعدما قفزت مركزين جديدين في التصنيف العالمي للاعبات التنس، لتحتل المركز 12 عالميا، وهذا هو أفضل ترتيب عالمي في مسيرتها وأفضل ترتيب عربي على صعيد الرجال والسيدات في التنس.
المصدر: سبوتنيك
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