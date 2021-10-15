كلوب يتحدث عن "الآثار المحتملة" لبيع نيوكاسل إلى السعودية

طالب يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول من مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة إيضاح أسباب موافقتهم على عرض استحواذ صندوق الثروة السيادي السعودي على نادي نيوكاسل، رغم المخاوف بشأن حقوق الإنسان في المملكة.قال كلوب في حديث مطول عن الآثار المحتملة لملكية السعودية للنادي، إن نادي نيوكاسل الآن "مملوك لدولة" وسيكون له موقع "مضمون" في دوري الأبطال في غضون سنوات معدودة.كان الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن موافقته على صفقة الاستحواذ طويل الأمد، بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (409 ملايين دولار) الأسبوع الماضي، بعد أن قال إنه اطمأن إلى ما قدمه صندوق الاستثمارات العامة من "تأكيدات ملزمة قانونا بأن المملكة العربية السعودية لن تسيطر على نيوكاسل".يرأس ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، ذلك الصندوق، الذي اشترى حصة ثمانية بالمائة من أسهم النادي، في حين يضم مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ستة وزراء سعوديين ومستشار للديوان الملكي.سلط نشطاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ومنها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018 بعد أن قالت أجهزة المخابرات الأمريكية إنها تعتقد أن القتل جاء بأمر من ولي العهد السعودي.