رياضة

احتفال لاعبي كولومبي بهدف في الوقت القاتل...ولكن هذا ما حصل! (فديو)

Lebanon 24
15-10-2021 | 23:00
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خرج منتخب كولومبيا بتعادل بطعم الهزيمة من مباراته أمام ضيفه الإكوادوري (0-0) التي جمعتهما ضمن الجولة 12 لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وشهدت المباراة أحداثا دراماتيكية، أبرزها إلغاء هدف سجله المدافع الكولومبي ياري مينا في الدقيقة العاشرة المحتسبة بدلا للضائع، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR" التي أظهرت لمس اللاعب الكرة بيده قبل متابعتها في الشباك.
 
 
واحتسب حكم الساحة قبل ذلك، ركلة جزاء لمنتخب الإكوادور، ولكنه تراجع عن قراره بعد اللجوء إلى الـ"VAR" أيضًا، بسبب التسلل في لقطة سابقة، وذلك عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز" بمدينة بارانكويلا الكولومبية.
 
واكتفى منتخب كولومبيا بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل على أرضه، رفع بها رصيده إلى 16 نقطة، ويشغل المركز الرابع المؤهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم، مستفيدا من الهزيمة الساحقة التي مني بها منتخب الأوروغواي أمام مضيفه البرازيلي (1-4)، وتراجعه إلى المركز الخامس المؤهل لملحق الـ"فيفا".

بينما خرج منتخب الإكوادور بنقطة ثمينة من ارض خصمه، رفع بها رصيده إلى 17 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث على سلم الترتيب.
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