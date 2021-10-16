26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
لاعبان من ليفربول يكملان الحجر الصحي في إسبانيا
Lebanon 24
16-10-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه لاعبان من نادي ليفربول الإنكليزي، مباشرة إلى إسبانيا لاستكمال فترة الحجر الصحي التي تمتد 10 أيام، بعد المشاركة مع منتخب بلدهما.
ويكون اللاعبان، البرازيليان أليسون بيكر، وفابينيو تافاريس، الآن في طريقهما للحاق بالريدز في المباراة ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا المقررة الثلاثاء المقبل.
وقال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، إن اللاعبين "ليس لديهما أي فرصة" للمشاركة في مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز (بريمرليغ) ضد واتفورد ظهر السبت، بسبب ضيق الوقت بعد مباراة منتخب البرازيل ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ضد أوروغواي والتي أقيمت في وقت متأخر من الخميس.
ولهذا السبب، لن يعود أليسون وفابينيو إلى إنكلترا، حيث سيتعين عليهما الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام لدى وصولهما لأنهما لعبا مع منتخب البرازيل في فنزويلا (في 7 تشرين الاول) وفي كولومبيا (في 10 تشرين الاول)، وهما دولتان على القائمة الحمراء لبريطانيا.
وبدلا من ذلك، انتقلا مباشرة إلى مدريد.
وسيعود اللاعبان إلى إنكلترا الخميس، بعد عودة باقي أعضاء فريق ليفربول، لذا لن يضطرا إلى الخضوع للحجر الصحي هناك.
يُشار إلى أن أليسون هو حارس المرمى الأول لليفربول، في حين أن فابينيو هو عضو مؤثر في خط وسط الريدز الذين يغيب عنهم أيضا كورتيس جونز وتياغو ألكانتارا بسبب الإصابة.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب البريمرليغ، وهو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن في الموسم الحالي للدوري.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
15:27 | 2021-10-15
15/10/2021 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
11:38 | 2021-10-15
15/10/2021 11:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
13:57 | 2021-10-15
15/10/2021 01:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات
14:00 | 2021-10-15
15/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شكلٌ جديد لبطاقات التشريج في لبنان.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
شكلٌ جديد لبطاقات التشريج في لبنان.. هكذا أصبحت
11:46 | 2021-10-15
15/10/2021 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2021-10-16
السعودية تعرض هذا المبلغ لتمديد استضافة السوبر الإيطالي
05:52 | 2021-10-16
كلاس يتواصل مع "الداخلية" و"الدفاع" بشأن مباريات منتخب لبنان.. هذا ما طلبه
05:00 | 2021-10-16
مبابي ينقذ "باريس" بغياب الكتيبة اللاتينية
02:00 | 2021-10-16
رد عاصف من غالتييه على تصريحات مدرب المنتخب الجزائري
23:00 | 2021-10-15
رابطة الأندية الإنجليزية تستجيب لمطالب غوارديولا وكلوب
23:00 | 2021-10-15
احتفال لاعبي كولومبي بهدف في الوقت القاتل...ولكن هذا ما حصل! (فديو)
فيديو
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
16/10/2021 18:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
16/10/2021 18:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
16/10/2021 18:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact