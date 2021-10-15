رياضة

رابطة الأندية الإنجليزية تستجيب لمطالب غوارديولا وكلوب

Lebanon 24
15-10-2021 | 23:00
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أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، عن سماحها بإجراء 5 تبديلات في مباريات مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، خلال الموسم الجاري.

واعتمد هذا القرار بعد مناقشة بين رابطة الأندية الإنجليزية ورابطة "البريميرليغ"، وسيبدأ العمل به بدءا من الدور المقبل (الرابع)، والذي تجرى مبارياته هذا الشهر.

وكان الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قد طالب بضرورة السماح بإجراء 5 تبديلات منذ فترة، مشيرا إلى أن إنجلترا هي الدولة الوحيدة التي تسمح بإجراء 3 تبديلات فقط في المباريات، في تصريحات له عقب الإطاحة بفريق ويكومب في الأدوار السابقة للبطولة.
وأضاف غوارديولا: "هذه القرارات هي السبب وراء الإصابات. نخوض مباريات كل 3 أيام بدون تحضير وبدون فترة إعدادية للموسم".

كما سبق وأن أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن دعمه لزيادة عدد التبديلات قائلا: "هذه ليست أفضلية، بل ضرورة بنسبة 100%. كل الدول الأخرى تعتمد 5 تبديلات، وبالتالي الأمر بحاجة إلى محادثات مرة أخرى".

وأرسل 14 ناديا من الأندية الـ16 المتبقية في البطولة مقترحا بشأن ضرورة زيادة عدد التبديلات، معربين عن قلقهم من ازدحام جدولة المباريات في الشهور المقبلة.
المصدر: روسيا اليوم
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