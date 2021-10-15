رابطة الأندية الإنجليزية تستجيب لمطالب غوارديولا وكلوب

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، عن سماحها بإجراء 5 تبديلات في مباريات مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، خلال الموسم الجاري.واعتمد هذا القرار بعد مناقشة بين رابطة الأندية الإنجليزية ورابطة "البريميرليغ"، وسيبدأ العمل به بدءا من الدور المقبل (الرابع)، والذي تجرى مبارياته هذا الشهر.وكان الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قد طالب بضرورة السماح بإجراء 5 تبديلات منذ فترة، مشيرا إلى أن إنجلترا هي الدولة الوحيدة التي تسمح بإجراء 3 تبديلات فقط في المباريات، في تصريحات له عقب الإطاحة بفريق ويكومب في الأدوار السابقة للبطولة.