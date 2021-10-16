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رياضة
السعودية تعرض هذا المبلغ لتمديد استضافة السوبر الإيطالي
Lebanon 24
16-10-2021
|
11:00
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أشارت تقارير إعلامية الى رغبة السعودية في تجديد عقد استضافة كأس السوبر الإيطالي لـ3 سنوات.
وبحسب ما نشر موقع milanofinanza، فإن السعودية مستعدة لعرض 200 مليون يورو لتجديد العقد، كما ويطالبون بتغيير صيغة العقد لجعل المنافسة أطول وأكثر جاذبية من الناحية التجارية.
وترغب السعودية بدعوة أول فريقين على سلم ترتيب الدوري الإيطالي وبطل ووصيف كأس إيطاليا إلى كأس السوبر الجديد، وبالتالي سيقام كأس السوبر من نصف نهائي ونهائي.
هذا وستستضيف السعودية مواجهة كأس السوبر الإيطالي في كانون الثاني 2022، التي ستجمع بين إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي ويوفنتوس بطل كأس إيطاليا.
وسبق وأن استضافت كأس السوبر في نسختي 2018 و2019، قبل أن تقام النسخة الأخيرة في إيطاليا بسبب تداعيات كورونا حيث تفوق يوفنتوس على نابولي 2-0.
يذكر أن يوفنتوس هو البطل التاريخي للبطولة بفوزه باللقب 9 مرات، مقابل 7 لميلان، و5 لكل من إنتر ميلان ولاتسيو.
المصدر: سبوتنيك
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