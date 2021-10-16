كلاس يتواصل مع "الداخلية" و"الدفاع" بشأن مباريات منتخب لبنان.. هذا ما طلبه

اتصل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، برئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، مهنئا على الفوز الهام الذي حققه منتخب لبنان على منتخب سوريا (3-2)، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم - قطر 2022.وتمنى كلاس على حيدر "سعي الاتحاد لمواصلة المسيرة التي يمضي فيها منتخب لبنان من خلال خطواته المدروسة والواثقة، والتي تكللت حتى الآن بجمع 5 نقاط من 4 مباريات خاضها خارج أرضه"، متمنيا "استمرار هذه النجاحات التي جلبت الفرح للبنانيين في زمن المحن والآلام الذي يعيشونه".كذلك، اتصل كلاس هاتفيا بقائد المنتخب الوطني حسن معتوق، وهنأه على الفوز وعلى مجمل النتائج، طالبا منه نقل التهنئة إلى لاعبي المنتخب فردا فردا، واعدا بزيارة الفريق في تجمعه التالي قبيل المباراتين المرتقبين في صيدا أمام إيران والإمارات.وقال كلاس: "إن دعم المنتخبات الوطنية واجب من واجبات الدولة، وهو جزء من خطة العمل الموضوعة، ضمن الإمكانات المتاحة"، شاكرا للاعبين والجهازين الفني والإداري للمنتخب الابتسامة التي جلبوها للبنانيين"، مبديا فخره للصورة "الطيبة التي بدا عليها المنتخب في مجمل مبارياته الأربعة".وكان كلاس وجه كتابين منفصلين إلى وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، طلب بموجبهما إتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل تأمين عودة الجمهور بنسبة 60 في المائة في المباريات المقررة على أرض منتخب لبنان في تصفيات كأس العالم، على أن يقوم الاتحاد اللبناني لكرة القدم بوضع بروتوكول صحي ووقائي لهذه الغاية.وجاء في الكتابين: "لما كان لعاملي الأرض والجمهور أهمية كبيرة، وتأثير على اللاعبين، خصوصا أنهم يؤدون رسالة وطنية، ويمثلون صورة لبنان .. ولما كانت الأوضاع الصحية الناتجة من جائحة كورونا قد حرمت الملاعب من جمهورها، وهو ما تجاوزته معظم دول العالم من خلال السماح بدخول نسب محددة إلى الملاعب، مع مراعاة بروتوكول صحي ووقائي يوضع لهذه الغاية. ترى وزارة الشباب والرياضة، ضرورة عدم حرمان منتخبنا الوطني مما سمح لسواه من المنتخبات، والسماح للجمهور اللبناني بالدخول إلى ملعب الرئيس رفيق الحريري البلدي في صيدا، لدعم منتخبها الوطني في مباريات تصفيات كأس العالم، بنسبة 60% كحد أقصى، من قدرة استيعاب الملعب، على أن يضع الاتحاد اللبناني لكرة القدم بروتوكول صحي ووقائي لهذه الغاية، وأن تتم متابعته والتحضير له وتنفيذه بالتنسيق بين الاتحاد والقوى الأمنية المعنية".