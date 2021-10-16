رياضة

نجم مانشستر يونايتد: سئمت من فوز ميسي بالكرة الذهبية

Lebanon 24
16-10-2021 | 16:00
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قال نجم منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد السابق، باتريس إيفرا، إنه سئم من مشاهدة الأرجنتيني ليونيل ميسي يفوز بالكرة الذهبية، التي نالها ست مرات على مدار مسيرته.

وقال إيفرا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من وجهة نظري، يجب أن يتوج بالكرة الذهبية هذا العام كانتي أو جورجينيو.. لقد سئمت من منحها لميسي".
 
وأضاف: "بماذا توج ميسي هذا العام؟ حسنا بطولة كوبا أمريكا (مع الأرجنتين)، لكن ماذا حقق مع برشلونة؟".

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، في الـ29 من تشرين الثاني المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعتبر ميسي من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة للمرة السابعة في مسيرته، بجانب ثنائي خط وسط نادي تشيلسي، الإيطالي جورجينيو، والفرنسي نغولو كانتي، ومهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، وهداف بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبدرجة أقل، نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سبق له الفوز بالجائزة المرموقة في خمس مناسبات.
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