في هذا البلد العربي... عودة الجماهير رسميا إلى الملاعب بنسبة 100%

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، السماح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية، ابتداء من غد الأحد.



وأوضحت الوزارة أن دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية سيكون مقتصرا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة من وزارة الصحة بالمملكة.

ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمُستثنين بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا" ووفقا للاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة وارتداء الكمامة داخل المنشأة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكدت وزارة الرياضة، أن هذا القرار سيكون خاضعا للمراجعة الدورية وفقا لما يردها من الجهات المختصة، وبناء على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الرياضة قد حظرت الحضور الجماهيري مع عودة النشاط الرياضي بعد التوقف، بسبب جائحة كورونا، قبل أن تسمح بحضور 30% من الطاقة الاستيعابية للملاعب، ثم رفعت نسبة الحضور إلى 60%.