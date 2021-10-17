ريال مدريد يحدد شرطه لضم لاعب من تشيلسي

حدد نادي ريال مدريد الاسباني شرطًا واحدًا للتعاقد مع الألماني أنطونيو رودريغر مدافع تشيلسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.وينتهي عقد روديغر مع البلوز نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد اشترط قبول روديغر براتب يتراوح ما بين 8 و10 ملايين يورو، من أجل إتمام التعاقد معه.وأضاف الموقع، أن الدولي الألماني يضغط على تشيلسي من أجل الحصول على 25 مليون يورو سنويًا، لكن النادي اللندني يرفض ذلك.وأشار إلى أن فلورنتينو بيريز لن يعرض هذا الراتب على روديغر، إلا بعد التأكد من فشل المفاوضات بين اللاعب وتشيلسي.