"بيروت فيرست كلوب" يضم وائل عرقجي الى صفوفه

أعلن نادي "بيروت فيرست كلوب"، في بيان اليوم، ضم المحترف مع فريق الجهراء الكويتي وائل عرقجي، في اتفاق تضمن التحاق اللاعب بصفوف النادي البيروتي فور انتهاء الدوري الكويتي لكرة السلة.



وأشار إلى أن "عرقجي سيكون إضافة نوعية لنادي بيروت الساعي الى لقبه الأول في بطولة لبنان لكرة السلة".