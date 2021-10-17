بعد أن صنع الـ"ريمونتادا".. "الوميض الأصفر" يبكي فرحا (فيديو)

بُكاء نجم الشوط الثاني سامو كاستييخو بسبب الضغط النفسي الكبير الذي تعرض لهُ بالآونة الآخيرة من بعض جماهير الميلان المُتعصبة ، للأسف سامو كاستييخو كان شماعة ( فشل مُلاك الميلان بالتعاقد مع لاعبين من الصف الأول بالميركاتو الصيفي )
شُكراً #Castillejo❤️🖤 ..
pic.twitter.com/cmNkO1PYhz
— Circiarito AC (@acmilanY) October 16, 2021
بُكاء نجم الشوط الثاني سامو كاستييخو بسبب الضغط النفسي الكبير الذي تعرض لهُ بالآونة الآخيرة من بعض جماهير الميلان المُتعصبة ، للأسف سامو كاستييخو كان شماعة ( فشل مُلاك الميلان بالتعاقد مع لاعبين من الصف الأول بالميركاتو الصيفي )
شُكراً #Castillejo❤️🖤 ..
pic.twitter.com/cmNkO1PYhz